Homans wil haatzaaiende moskee droogleggen

JBG

6/04/17 - 05u00

De Fatih-moskee in Beringen vanuit de lucht gezien. © photo news.

De Staatsveiligheid heeft minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) informatie bezorgd die erop wijst dat er ongeoorloofde praktijken plaatsvinden in de grote Fatih-moskee in Beringen. Ze wil de erkenning - en dus de subsidies - intrekken.

"De documenten van de Staatsveiligheid wijzen ons op zaken die niet door de beugel kunnen", zegt Homans. Het is pas de tweede keer dat in Vlaanderen een procedure wordt gestart om een erkenning in te trekken.



Politieke situatie in Turkije

Alles heeft te maken met de politieke situatie in Turkije en de pogingen van president Erdogan om zijn gedachtegoed ook in ons land ingang te laten vinden. Daarvoor doet hij een beroep op de Diyanet-moskeeën, een netwerk waar die van Beringen toe behoort. Erdogan heeft de Belgische imams van Diyanet in de zomer gevraagd om informatie over aanhangers van zijn politieke tegenstander Fethullah Gülen door te geven.



Er zijn ook berichten over het feit dat in de moskee in Beringen vergaderingen van Erdogans AKP-partij plaatsvinden en gisteren bevestigde een bron in deze krant nog dat de plaatselijke imam "haatzaaiende boodschappen" meegeeft aan de gelovigen.



De Staatsveiligheid onderzoekt nog twaalf andere moskeeën.



