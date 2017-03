Iraniërs mogen dan toch op bedevaart naar Mekka dit jaar

Bewerkt door EB

17/03/17 - 14u03 Bron: AFP

© epa.

Iraanse gelovigen hebben dan toch toestemming gekregen van de Saoedische autoriteiten om eind augustus naar Mekka af te zakken voor de jaarlijkse bedevaart. Dat hebben de Saoedi's vandaag aangekondigd. Riyad had Iraniërs vorig jaar nog verboden om de bedevaart naar Mekka te maken.

"Het Saoedische ministerie en de Iraanse organisatie voor de hadj hebben alle procedures vastgelegd om te verzekeren dat Iraanse pelgrims aan de hadj kunnen deelnemen", aldus het officiële Sadoedische persagentschap SPA.



Riyad had Iraniërs vorig jaar nog verboden om de grote bedevaart naar de Saoedische stad Mekka te maken. Officieel gebeurde dat omdat de "voorwaarden niet vervuld" waren voor een Iraanse deelname aan de pelgrimstocht. Normaal gezien nemen elkaar jaar honderdduizenden Iraniërs deel aan de hadj. Teheran stuurde daarop een delegatie naar Saoedie-Arabië, die ervoor moest zorgen dat de Iraanse pelgrims toch toegang tot Mekka zouden krijgen.



De relaties tussen het soennitische Saoedi-Arabië en het sjiitische Iran hebben sinds januari 2016 een dieptepunt bereikt. Riyad had alle betrekkingen verbroken nadat Iraniërs de Saoedische ambassade in Teheran hadden bestormd, uit protest tegen de terechtstelling van de sjiitische geestelijke Nimr al-Nimr. Ook de burgeroorlogen in Jemen en Syrië, waar Iran en Saoedi-Arabië andere partijen steunen, bemoeilijken de relaties.