Erdogan ziet "kruistocht" tegen islam in arrest Europees Hof over hoofddoekverbod

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag uitgehaald naar het recente arrest van het Europese Hof van Justitie over een hoofddoekverbod op het werk. Volgens Erdogan lanceert het Hof met zijn oordeel "een kruistocht" tegen de islam.

Het Europese Hof van Justitie stelde dinsdag dat een bedrijf zijn werknemers kan verbieden om tekenen van politieke, filosofische of religieuze overtuiging te dragen. Dat moet dan wel gelden voor alle religieuze overtuigingen en de maatregelen moeten in verhouding tot het nagestreefde doel staan.



"Wat blijft er over van de vrijheid van religie? Wie heeft deze beslissing genomen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie. Beste broeders, ze hebben een kruistocht gelanceerd tegen de sikkel", zo verwees Erdogan in een speech in het noordwestelijke Sakarya naar het islamsymbool.



Aanval na aanval

De Turkse regering stapelt de aanvallen op Europa op in de aanloop naar het grondwettelijk referendum van 16 april, wanneer de Turkse kiezers zich mogen uitspreken over een versterking van de bevoegdheden van Erdogan.



Gisteren nog dreigde minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu ermee het vluchtelingenakkoord met Europa unilateraal op te zeggen. De Europese Commissie verwacht dat Ankara zijn engagement blijft naleven, zo reageerde een woordvoerder vandaag. "Dit is in het belang en in het voordeel van beide partijen, en van de Syrische vluchtelingen."