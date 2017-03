Unia: "Antidiscriminatiewet te weinig gebruikt tegen haatpredikers"

bewerkt door: sam

14/03/17 - 00u46 Bron: Belga

Patrick Charlier, © belga.

aanslagen 22/3 De antidiscriminatiewetgeving wordt te weinig te gebruikt om op te treden tegen haatpredikers. Dat zegt Patrick Charlier, codirecteur van het gelijkekansencentrum Unia, in de onderzoekscommissie rond de aanslagen van 22 maart.

Overheden die willen optreden tegen mensen die aanzetten tot daden van haat zouden meer dan nu gebruik kunnen maken van de antidiscriminatiewet. Dat kan zonder tussenkomst van Unia maar direct via de parketten, luidt het.



De voorbije dag liet de commissie een aantal deskundigen aan het woord over mogelijke verbanden tussen radicalisme en discriminatie. Woensdag hoort de onderzoekscommissie Jamal Saleh Momenah, één van de toplui achter de Grote Moskee in Brussel. Commissievoorzitter Patrick Dewael had Momenah laten dagvaarden.



Hij is de topman van het Islamitisch en Cultureel Centrum van België, dat zetelt in de Grote Moskee van Brussel. Velen zien de hand van de organisatie in de verspreiding van het radicale wahabisme in ons land.