"Islam en terrorisme niet langer met elkaar associëren"

Door: redactie

1/03/17 - 23u55 Bron: Belga

© getty.

Islamitische en christelijke hoogwaardigheidsbekleders in het Midden-Oosten roepen de wereld op om de islam niet langer te associëren met terrorisme. Dat hebben ze vandaag aangekondigd tijdens een conferentie in Al-Azhar in Caïro, de belangrijkste moskee en onderwijsinstelling van de soennitische wereld,