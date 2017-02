"Religieuze gemeenschap stigmatiseren gaat strijd tegen radicalisering niet helpen"

Door: redactie

14/02/17 - 19u06 Bron: Belga

Salah Echallaoui, voorzitter van de Belgische Moslimexecutieve. © belga.

In een reactie op de polemiek die ontstaan is over de erkenning van moskeeën wijst de Moslimexecutieve vandaag op het belang van die erkenningen. "Door een welbepaalde religieuze gemeenschap te stigmatiseren, gaat de strijd tegen de radicalisering geen resultaat opleveren, integendeel", zegt voorzitter Salah Echallaoui.