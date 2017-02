Wat te doen tegen verdringing van de gematigde islam in België?

Door: redactie

8/02/17

OCAD-rapport Wat te doen tegen de groeiende invloed van het wahabistisch salafisme, dat in steeds meer Belgische moskeeën en islamcentra ingang vindt?

De vraag dook vandaag meermaals op in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, na het uitlekken van een OCAD-rapport over het fenomeen. En de antwoorden kwamen niet altijd overeen met het gevoerde beleid.

Tegengewicht © photo news. Tegengewicht bieden, zo klonk een eerste evident recept tegen de verdringing van de gematigde islam. "Een kleine, moderne moslimintelligentsia komt stilaan op in ons land, die moeten we ondersteunen, ook financieel", bepleitte islamsociologe Corinne Torrekens van de ULB. Ze waarschuwde dat de gematigde islam moet opboksen tegen "echte oorlogsmachines op vlak van propaganda uit Saoedi-Arabië en Qatar".

"Erken meer moskeeën" © belga. Erken ook meer moskeeën, klonk het voorts. Dat zou volgens Torrekens minstens voor meer transparantie en controle zorgen, maar kan ook sociaal weefsel bieden voor moslimjongeren van de tweede en derde generatie. Jongeren zijn op zoek naar identiteit en worstelen met vragen over hun religie, waar ze sowieso ergens antwoorden op zoeken. En via Google, maar steeds vaker bijvoorbeeld ook op sportclubs, komen ze al snel uit op het salafisme of de propaganda van IS.

"Stop met symboolpolitiek rond hoofddoeken of ritueel slachten" Stop voorts met symboolpolitiek rond hoofddoeken of ritueel slachten, smeekte Torrekens. "Ik verdedig die zaken niet. Maar al wat aan de symboliek raakt, zorgt meteen weer voor vervreemding, voor wij/zij-denken. En het is net dat wat IS gebruikt. Symboolpolitiek voeren is voor hen dus de rode loper uitrollen."

"Goede islamleerkrachten" UCL-professor Felice Dassetto. © photo news. Opvallend: de uitbouw van theologische islamcursussen aan onze universiteiten noemde UCL-professor Felice Dassetto "geld uit ramen en deuren gooien". Volgens hem is niet zozeer nood aan gespecialiseerde theologen, maar wel aan goede islamleerkrachten voor onze scholen.