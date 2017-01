Francken heeft twee bedenkingen bij inreisbeperkingen Trump

Kim Aerts

29/01/17 - 13u51 Bron: eigen berichtgeving

© photo_news.

Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in Lubbeek, de thuishaven van Theo Francken, had de staatssecretaris voor Asiel en Migratie twee bedenkingen bij het recente decreet van Trump.

"Ten eerste is de selectie van de zeven moslimlanden die 90 dagen de VS niet binnen mogen nogal arbitrair. Het zijn moslimlanden, dat is juist. Maar Saoedi-Arabië is dat ook, Qatar is dat ook, de Verenigde Arabische Emiraten is dat ook. Tuurlijk dat zijn hun vrienden in het Midden-Oosten en dat is geopolitiek allemaal belangrijk. Maar daar niet. Je kunt veel beweren maar niet dat de Saoedi's geen invloed hebben op de verspreiding van het salafisme in de wereld. Dat is op zijn minst arbitrair. Heel veel vragen bij te stellen", aldus Francken.

"Als je kijkt wat er juist beslist is, valt het wel te nuanceren. De zaken worden in Europa vaak opgeklopt." Een tweede bedenking maakte de staatssecretaris bij mensen met een green card. "Iemand uit Iran die al vijf jaar in de VS woont, die al gescreend is geweest, want anders krijg je nooit als Iraniër een green card, die mag nu ook niet meer opnieuw binnen. Stel dat die een week op vakantie gaat naar Parijs de Eiffeltoren bezoeken en hij wilt terug. Die persoon kan niet meer binnen. Ik denk persoonlijk dat dat juridisch heel moeilijk houdbaar is. Dat lijkt me een serieuze brug te ver", zegt Francken.

Nuance © ap. Het is volgens Francken wel een soeverein recht van Trump om alle visa's te gaan screenen. "Hij is een democratisch verkozen president. Trump neemt grondige stevige strakke beslissingen. Als je kijkt wat er juist beslist is, valt het wel te nuanceren. De zaken worden in Europa vaak opgeklopt. Ik ben absoluut geen grote fan van Trump maar ik huil niet mee in het bos als zou hij de duivel op aarde zijn in alles wat hij doet."



Verder had de staatssecretaris het nog over resettlement, het binnenvliegen van vluchtelingen uit het Midden-Oosten, Afghanistan, Azië, Amerika, Canada etc. "Elk land doet dat, België ook. Maar wij doen nog extra aan resettlement. Christenen uit Aleppo en andere religieuze minderheden die we binnenvliegen. Amerika doet dat ook en ze zullen dat blijven doen. Onder Obama ging dat om 70.000 personen, bij Trump gaat dat om 50.000. Daar gaat het over. Dat is niet naar nul. Bij die 50.000 komt een focus op religieuze minderheden. Dat is zijn goed recht denk ik."