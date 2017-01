Filip Dewinter noemt Bart De Wever profeet van Allah

Door: redactie

6/01/17 - 13u56 Bron: vtmnieuws.be

video "Allah is groot, maar ik heb de indruk dat Bart De Wever in Antwerpen zijn profeet is." Dat zegt Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter op de voorstelling van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Filip Dewinter © photo news.

"Antwerpen blijft van ons", luidt de slogan, met de afbeelding van een kathedraal met een kruis tegenover een halve maan met een ster, een symbool van de islam.



"'Antwerpen blijft van ons' wil duidelijk maken dat voor ons er een stop moet komen ten aanzien van immigratie en dat er een de-islamisering moet komen van onze stad", stelt Dewinter aan VTM Nieuws. "Antwerpen moet opnieuw van de Antwerpenaren worden. Dat betekent dat wij het kruis als teken van verzet tegen de islamisering naar voor schuiven."



Vlaams Belang vindt dat N-VA-burgemeester Bart De Wever "niet goed bezig" is. "Allah is groot, maar ik heb de indruk dat Bart De Wever in Antwerpen zijn profeet is", gaat De Wever verder. "Hij laat de islam vrij spel, hij laat toe dat er grote moskeeën komen in Antwerpen, hij laat toe dat we al meer dan vijftig procent moslimkinderen hebben in het onderwijs. Dat kan niet langer."