Dubbel zoveel leerlingen volgen islamlessen

Het aantal leerlingen dat islamonderwijs volgt, is in Vlaanderen in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Hun aandeel steeg van 3,2 procent in het schooljaar 2005-2006 naar 6,8 procent - of 56.262 leerlingen - vorig schooljaar. Dat schrijft De Tijd vandaag.