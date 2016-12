Man roept "Allah akbar" en probeert buur keel over te snijden in Stavelot

Door: redactie

In Stavelot (Luik) heeft een 36-jarige man donderdag geprobeerd de keel door te snijden van zijn 42-jarige buur terwijl hij "Allah akbar" (Allah is de grootste) riep. Het slachtoffer kon de uithaal ontwijken, maar raakte daarbij wel gewond aan de hand. Dat zegt het parket vandaag.

De 36-jarige Samsodine trok donderdagavond rond 20 uur naar zijn buur Mohammed met een fles om een glaasje met hem te drinken. Nadat Samsodine de fles in een teug had leeggedronken, vertelde hij over een droom die hij had waarin hij mensenvlees at. Hij sloeg daarop een glas stuk waarna hij de stukjes glas begon op te eten en Mohammed bedreigde met een mes. Hij zei dat hij hem de keel zou doorsnijden en riep daarbij "Allah Akbar", zegt het parket.



Mohammed slaagde erin de uithaal van zijn buurman te ontwijken, maar raakte daarbij wel gewond aan de hand. Om de wonde te verzorgen, moesten acht hechtingen worden aangebracht.



Toen de politie Samsodine wilde oppakken, werd hij weerspannig en probeerde hij de agenten te slaan.