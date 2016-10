Wilders vervolgd voor aanzetten tot haat

Door: redactie

14/10/16 - 10u34 Bron: ANP - Belga

Geert Wilders deed de bewuste 'minder Marokkanen'-uitspraak op 19 maart 2014, op de avond van de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen in Almere. (Archieffoto) © anp.

Het strafproces tegen de Nederlandse extreemrechtse politicus Geert Wilders gaat door. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag vandaag.

© anp. Wilders was zelf niet in de rechtszaal aanwezig. © anp.

Wilders zelf was niet aanwezig bij de uitspraak. De voorman van de Partij voor de Vrijheid (PVV) wordt berecht om zijn omstreden 'minder Marokkanen'-uitspraken. Hij is aangeklaagd voor belediging van Marokkanen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat.



De advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, had de rechtbank vorige maand gevraagd het openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren. De rechtbank verwerpt dat. Het proces gaat eind deze maand verder.



Wilders deed de omstreden uitlatingen in maart 2014. Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen vroeg hij aan een zaal vol PVV-kiezers of ze meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde "minder, minder, minder". "Dan gaan we dat regelen", reageerde Wilders. Na afloop van de uitspraak vrijdag twitterde hij: "Vervolgd voor wat miljoenen mensen vinden."