Webshop trekt 'sexy boerka'-Halloweenkostuum in

Door: redactie

8/10/16 - 09u54 Bron: RT, Telegraph

Seller puts up ‘ladies sexy Saudi burka Islamic costume’ on Amazon, instantly regrets it https://t.co/xZQJnI7kk6 pic.twitter.com/Ws5xHLeiWS

Het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon zag zich genoodzaakt een diep uitgesneden kleed met sluier uit de handel te halen die op de website werd aangeprezen als een "sexy Saoedisch boerkakostuum voor vrouwen". Boze gebruikers noemden het verkleedkostuum "racistisch" en "walgelijk".

Donderdag stootten online shoppers op de Britse website van Amazon op het verkleedkostuum van 23 euro. De minijurk bedekte weinig meer dan het gezicht, terwijl een boerka net enkel de ogen zichtbaar laat. In de feedback op de pagina regende het al gauw verontwaardigde reacties. "Is het de bedoeling mijn godsdienst belachelijk te maken", vroeg iemand zich af. "Wie je ook bent, vrees de toorn van Allah", klonk het bij een andere. "Jullie zijn allemaam walgelijke racisten. Mijn cultuur is geen verkleedkostuum", stelde een andere.



Na die kritiek werd het boerkakostuum offline gehaald en kondigde Amazon aan dat het niet meer beschikbaar was. De mannelijke versie van de islamitische Halloween-outfit bleef echter doodleuk staan: een tuniek met hoofddoek waarbij het gezicht van het model bruin is gekleurd. Die krijgt over het algemeen positieve commentaren.



Het is niet de eerste keer dat Halloween-kostuums onderwerp van discussie worden. Vorig jaar zorgde de Amerikaanse supermarktgigant Wal-Mart voor controverse toen ze Israëlische legeruniformen voor kinderen verkocht en een valse neus "van een Arabische sjeik".