Uitzondering die moslims krijgen om onverdoofd te slachten niet discriminerend

Door: redactie

7/10/16 - 12u15 Bron: Belga

© belga.

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, vindt dat het feit dat moslims - bij uitzondering - voor het Offerfeest een schaap mogen slachten zonder verdoving op geen enkele manier discriminerend is. Michaël François, de woordvoerder van Unia, bevestigt daarmee informatie die vandaag in La Dernière Heure staat.

Gaia had eerder bij Unia klacht ingediend. De dierenrechtenorganisatie benadrukte daarbij het discriminerende karakter van rituele slachting in België: als iemand die geen moslim of jood is, of ongelovig is, in ons land onverdoofd een dier slacht, kan die daar immers voor vervolgd worden, aldus Gaia.



Unia antwoordt vandaag dat de verplichting om een dier te verdoven voor het geslacht wordt, uitgaat van Europese wetgeving, maar dat die een uitzondering maakt voor "slachtingen voorgeschreven voor religieuze rituelen". Dit omdat men volgens Europa "de vrijheid heeft om zijn religie of individuele overtuiging te beleven, openbaar of privé, via cultus, onderwijs, gebruiken en het voltooien van rituelen".