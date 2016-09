Moskee-ouderen beschermen imam die jongen verkracht door hem te verbannen

Door: redactie

Imam Noor Walile verkrachtte een jongen in de moskee. Toen de moskee-ouderen dat vernamen, verbanden ze hem naar India zodat hij aan vervolging in Groot-Brittannië kon ontsnappen. © Warwickshire Police.

Een Britse imam die een jongen had verkracht, werd door de moskee-ouderen naar India verbannen. Zo kon de imam aan vervolging ontsnappen. "De duivel dwong me het kind te verkrachten", had de imam verklaard.

Noor Walile, die imam was in de Engelse stad Rugby, werd door de moskee-ouderen naar India verbannen. Hij mocht nooit meer terugkeren. Dat deed de 38-jarige Walile toch en hij werd aangehouden in Leicester. Hij kwam voor de rechter, pleitte schuldig en kreeg een celstraf van zes jaar.



Koranlessen

Walile werkte in 2010 in de moskee in Rugby. Hij gaf er koranlessen. In de toiletten verkrachtte hij één van de jongens die hij onder zijn hoede had.



Daarna zocht hij de jongen thuis op, maar de jongen rende weg van zodra hij Walile zag. De jongen verklaarde aan zijn ouders wat er was gebeurd en dat hij niet meer naar de moskee wilde gaan.



Kleren bewaard

De ouders contacteerden daarop één van de moskee-ouderen, die hen adviseerde de kleren te bewaren die de jongen toen droeg en ze niet te wassen. Daarop kwamen de ouders en de moskee-oudere samen en confronteerden ze Walile met wat de jongen had verklaard.

Terug naar India

"Aanvankelijk ontkende Walile, maar uiteindelijk bekende hij dat hij iets 'heel slechts' had gedaan maar dat hij zich niets herinnerde. Enkel dat de duivel in hem was gevaren", aldus aanklager Jane Sarginson.



"Walile kreeg te horen dat hij terug naar India moest en nooit mocht terugkeren. Anders zouden de ouders klacht indienen bij de politie. Dat is uiteindelijk ook gebeurd".



Walile keerde toch terug naar Groot-Brittannië, waar hij een gezin heeft. Tegenover de politie ontkende hij dat hij de jongen had verkracht. Maar toen hij vernam dat de ouders de kleren van het kind hadden bewaard, gaf hij de feiten toe.



Positie en vertrouwen misbruikt

Rechter Stephen Eyre wees Walile op zijn verantwoordelijkheden. "De mensen in je gemeenschap vertrouwden je hun kinderen toe, om ze te begeleiden en te onderwijzen. Je had een verantwoordelijke positie en een leidersrol in de moskee. Je hebt die positie en het vertrouwen misbruikt en je hebt je geloof bezoedeld. Je werd bovendien betaald om dat geloof door te geven".