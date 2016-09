Nederlandse regering wil dat Turkse imams eerst inburgeren

bewerkt door: redactie

12/09/16

Moslims tijdens het vrijdaggebed in de Marokkaanse moskee in Leiden. © anp.

Islam In Nederland wil de regering dat Turkse imams inburgeren voordat zij hun werkzaamheden aanvatten. Dat bevordert de integratie, stelt het kabinet in reactie op de hoogopgelopen spanningen in de Turkse gemeenschap in Nederland na de mislukte coup in Turkije.