Gaia protesteert tegen onverdoofd slachten

Door: redactie

12/09/16 - 12u00 Bron: Belga

© vrt.

Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft vanochtend in Antwerpen geprotesteerd tegen het onverdoofd slachten van schapen. De organisatie haalt scherp uit naar CD&V en ook naar het FAVV.

In de komende dagen worden op verschillende plaatsen in ons land schapen geslacht voor het islamitische offerfeest. Onder meer in Antwerpen wordt een Vlaams verbod op onverdoofd slachten omzeild doordat een slachthuis werd erkend dat maar enkele dagen zal openblijven.



Dierenrechtenactivisten van Gaia daagden vanochtend in Antwerpen op, met een grote foto van een schaap en de boodschap 'wees barmhartig' eronder. Uit het oog van het schaap stroomde schijnbaar bloed. Actievoerders hielden de letters van het woord 'sorry' vast.



"Met deze actie willen we sorry zeggen in de plaats van wie hier schapen gaat laten afzien. Hier wordt de wet door sluwe figuren omzeild", zei GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Tegelijk vragen we de moslims om barmhartigheid, een sleutelbegrip in de islam."



Aan de politieke partijen wil de dierenrechtenorganisatie duidelijk maken dat verdoving bij het slachten moet worden verplicht. "Dat partijen het blijven toelaten is schandalig. CD&V is zo'n partij die stemmenwinst boven dierenwelzijn plaatst. Hak de knoop door en verbied het", stelt Vandenbosch.



Hij had ook kritiek op het federaal voedselagentschap. "Dit pop-upslachthuis voldoet volgens ons niet aan de voorwaarden. Het FAVV wil ons de documenten via openbaarheid van bestuur niet geven. We stellen ons vragen bij hun politieke onafhankelijkheid."



Later vandaag protesteert Gaia nog in het Brusselse.