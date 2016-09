Bijna 1,5 miljoen pelgrims in Mekka voor de hadj

Door: redactie

8/09/16 - 16u45 Bron: Belga

© ap.

In het Saoedische Mekka zijn bijna anderhalf miljoen moslims toegestroomd voor de hadj, de jaarlijkse bedevaart die elke moslim minstens één keer ondernomen moet hebben.

De vijfdaagse hadj gaat morgen van start, maar ook vandaag hebben duizenden gelovigen zich reeds naar de grote moskee van de heiligste stad van de islam begeven. In een niet-aflatende stroom gaan de mensen rond de Kaaba, het kubusvormige bouwwerk met het zwarte doek op de binnenplaats van de moskee.



Onder de 1,3 miljoen pelgrims die vandaag in Mekka geteld werden, bevinden zich volgens de autoriteiten van Saoedi-Arabië meer dan 1,3 miljoen buitenlanders. Jaarlijks ontvangt het land zowat twee miljoen gelovigen naar aanleiding van de hadj.



Voor het eerst in dertig jaar zijn er wel geen Iraniërs aanwezig: het overwegend sjiitische Iran verbood de onderdanen dit jaar voor de hadj naar Saoedi-Arabië te trekken, de overwegend wahhabistisch-soennitische aartsrivaal. In Teheran haalde ayatollah Ali Khamenei eerder fel uit naar Riyad en zei dat de Saoedi's het niet verdienen de heilige plaatsen van de islam te beheren na de dodelijke hadj van 2015. Bij gedrang in een mensenmassa waren toe 2.300 doden gevallen nabij Mekka. Onder de slachtoffers waren 464 Iraniërs.



De hadj is een van de vijf pijlers van de islam.