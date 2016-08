"Boerkiniverboden in Frankrijk werken stigmatisering moslims in de hand"

Bewerkt door: Redactie

30/08/16 - 14u33 Bron: Belga

© ap.

De volkseigen mythologie inzetten in de strijd tegen de volksvreemde boerkini. Dat is de tactiek van de Franse premier Manuel Valls, die de vaak met één blote borst afgebeelde Marianne, het symbool van Frankrijk, als voorvechtster van de "vrijheid" en de "vrouwenrechten" heeft opgediept.

Valls haalt de Republiek en de vrouwenrechten door elkaar Mathilde Larrère De woorden van de premier vielen niet overal in goede Franse aarde. Historica Mathilde Larrère beschuldigde hem ervan, van de hele kwestie een (typisch Franse) ratjetoe te maken. Valls "haalt de Republiek en de vrouwenrechten door elkaar. Is hij vergeten dat vrouwen onder de Republiek lange tijd geen rechten hadden?", stelde zij in het magazine Le Point.



Anderen wezen er op dat Marianne op veel afbeeldingen rondloopt met een hoofdbedekking, de Jacobijnse muts. En van Jeanne d'Arc heeft niemand ooit een borst gezien - zij was dan ook de maagd van Orléans. Gevreesd wordt dat, als Valls' interpretatie van de blote vrijheidsborst bon ton wordt, de Franse first lady spoedig in Amazonekledij in het Elysée moet zitten.