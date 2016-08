Restauranthouder weigert moslima's: "Terroristen zijn moslims, alle moslims zijn terroristen"

Bewerkt door: LB

29/08/16 - 11u21 Bron: Le Parisien

De eigenaar van een restaurant in een voorstad van Parijs heeft zaterdag geweigerd twee moslimvrouwen te bedienen. "Terroristen zijn moslims en alle moslims zijn terroristen", zei de man tegen de vrouwen. Dat is te horen op een video die één van de moslima's stiekem maakte.

Het filmpje werd zaterdagavond stiekem gemaakt door een van de geweigerde vrouwen. "We willen niet bediend worden door een racist", zegt één van hen. "Racisten doden geen mensen", antwoordt de restauranteigenaar. "Ik wil geen mensen als jullie in mijn zaak."



Hoofddoek

De discussie was begonnen toen de man, Jean-Baptiste, de vrouwen weigerde te bedienen omdat ze een hoofddoek droegen in zijn restaurant Le Cénacle.



"Gisterennamiddag gingen leden van de moslimgemeenschap van Tremblay-en-France de man aan de tand voelen, omringd door agenten. "Ik ben over de schreef gegaan, ik meende niet wat ik zei. Ik heb een vriend verloren in de Bataclan, ik haalde alles door elkaar", verklaarde de restauranthouder.