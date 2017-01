'De Kroongetuigen' schetst ijzingwekkende verhaal van Ronald Janssen

redactie

12/01/17 - 23u12

video Vanavond werd het vierde seizoen van 'De Kroongetuigen' op gang getrapt met de zaak Ronald Janssen, één van de meest spraakmakende misdaadzaken van het voorbije decennium. Documentairemaker Jeroen Wils schetst in een aangrijpende aflevering de moord op de 18-jarige Annick Van Uytsel in 2007 en de dubbele moord op het koppel Shana Appeltans (18) en Kevin Paulus (22) in 2010.

Ronald Janssen werd door de speurders beschouwd als een wolf in schaapskleren. Een familieman en leraar waarop niets viel aan te merken. Maar achter die façade ging een seriemoordenaar schuil. Lees ook Vierde seizoen De Kroongetuigen donderdag van start met zaak-Ronald Janssen

Annick Van Uytsel © photo news. De ouders van Annick Van Uytsel sloegen op 28 april 2007 alarm nadat hun dochter niet was thuisgekomen na een fuif in Diest. Een zoektocht waaraan tientallen mensen meehielpen leverde niets op. Ook een persconferentie waar ouders Eddy en hun dochter of haar ontvoerder aanspraken, bleek vergeefs. Het was pas toen een passant een verdacht pakket in het Albertkanaal in Lummen opmerkte, dat de zoektocht naar Annick stopte.

Vermoord Vader Eddy Van Uytsel © VTM. Het pakket werd onaangeroerd naar het mortuarium gebracht waar de wetsdokter vaststelde dat er wel degelijk een lichaam in het pakket was gewikkeld. Het sporenonderzoek verliep bijzonder moeizaam, omdat het lichaam al in staat van ontbinding was. Het gebit en een oude breuk bij Annick gaven uiteindelijk uitsluitsel: het lichaam was dat van Annick. "Dan valt de hemel naar beneden", getuigt vader Eddy.



De doodsoorzaak was al snel duidelijk. Annick was vermoord, ze had een zwaar schedeltrauma opgelopen. Het lichaam was vrij van bloed, wat erop wijst dat de dader uiterst gestructureerd te werk was gegaan. Annicks GSM-signaal was voor het laatst opgepikt in Halen.

169 mannen De speurders stelden meteen een profiel op van de moordenaar. Ze gingen uit van een man tussen 18 en 45, alleenstaand, omdat hij in staat was een lijk te wassen en te verpakken. Dat leverde een lijst op van 169 mannen, maar die leverde niets op. Ook het verpakkingsmateriaal leverde geen nieuwe sporen

Kevin en Shana Kevin Paulus en Shana Appeltans © belga. Op 2 januari 2010 werd een uitgebrande Opel Corsa teruggevonden in Loksbergen. In de wagen zaten de verkoolde lichamen van koppeltje Kevin Paulus en Shana Appeltans. Na een anonieme tip pakte de politie buurman Ronald Janssen op. Hij zou op gespannen voet hebben geleefd met het koppel. Janssen ontkent elke betrokkenheid.



Bij huiszoeking bij Janssen werd een pistool met kaliber .22 gevonden in een pak kattenvoer, hetzelfde kaliber als het wapen waarmee Kevin en Shana waren doodgeschoten. "Ik heb dat pistool ooit gevonden", aldus Janssen.

Bekentenissen © VTM. Janssen laat bij het verhoor aanvankelijk niet in zijn kaarten kijken, maar na een tijd verandert hij van strategie. Hij zou de volledige waarheid vertellen: "Ik en mijn familie worden al jaren gepest door de familie Appeltans." Janssen verklaarde dat hij op een avond op hem ingereden zijn met de auto, waarna de stoppen zijn doorgeslagen.



Janssen bekent vervolgens over hoe hij het koppel vermoordde alsof het een fait divers is. Hij schoot Kevin in het hoofd en trok het lichaam uit de auto. Shana moest zich uitkleden en seks met hem hebben. Maar Janssen schoot haar in het achterhoofd en vervolgens nog eens in de borststreek en de schaamstreek. Na de dubbele moord stak hij de wagen in brand.

Serieverkrachter Twee dagen na zijn bekentenissen gaat Janssen tot nieuwe bekentenissen over. Hij bekent verschillende verkrachtingen tussen 2001 en 2007. Zo geraakte hij met een smoesje in studentenkoten om studentes te verkrachten. In datzelfde verhoor bekent hij ook de moord op Annick Van Uytsel. Ook zij was een toevallig slachtoffer. "Ik wilde gewoon iemand een nacht bij mij", verklaarde Janssen.



Janssen verklaart dat hij de intentie had om haar ergens achter te laten, maar na een burenruzie waarbij namen werden geroepen, besluit hij Annick te vermoorden. "Ik kon dat meisje niet laten leven", zei Janssen. "Ik ging uiterst gestructureerd te werk."