10 jaar na moord op Annick Van Uytsel: ouders spreken over het blijvend gemis

José Masschelin

9/01/17 - 19u46 Bron: eigen berichtgeving

© Henk Deleu.

"Ik sta elke morgen op en ga elke avond slapen met gedachten aan mijn vermoorde dochter", zegt moeder Martine in een beklijvend interview met uw krant. "Het is nu 10 jaar geleden dat ze uit ons leven is weggerukt door Ronald Janssen, maar het gemis wordt alleen maar groter. Doodgaan zou ik geen straf vinden. Is het vandaag nog? Ik zou blij zijn."

Annick Van Uytsel © belga. Vader Eddy Van Uytsel ondergaat dezelfde sombere gevoelens: "Ik heb evenmin schrik om morgen te sterven. Ik beleef geen fun meer aan mijn leven. Elk moment van geluk wordt bij mij meteen onderdrukt door herinneringen aan mijn dochter. Zie ik een opa met zijn kleinkind, dan denk ik onmiddellijk: Annick zal me dat niet meer kunnen schenken. Een opzwepend liedje op de radio? De vreugde duurt bij me twee seconden."

Dader Ronald Janssen © belga. Janssen kreeg in 2011 dan wel levenslang, maar dat belet niet dat hij vanaf 2031 mogelijk zijn vervroegde invrijheidstelling kan aanvragen. De ouders van Annick zetten zich schrap: "We zullen alles doen om te beletten dat deze levensgevaarlijke man nog op de maatschappij wordt losgelaten. Hij mag nooit meer de kans krijgen om nieuwe slachtoffers te maken. Het gerecht moet hem tot het einde van zijn dagen achter de tralies houden."