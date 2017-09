OPINIE: We gaan in Vlaanderen van de toekomst toch geen aparte gemeenschap laten ontstaan waar het Arabisch de taal is waarin alles gebeurt?

Door: redactie

23/09/17 - 08u44 Bron: Koen Daniëls

© N-VA.

Arabisch aanbieden in onze scholen ... dat was het zeer opmerkelijke voorstel van Mohammed Ikoubaân op vrijdag 22 september. Meneer Ikoubaân is directeur van Moussem, het nomadisch kunstencentrum in Brussel. Moeten we Arabisch leren? Wat moeten we eigenlijk leren op school? Daarover discussiëren we nu in het kader van debat over de eindtermen. De centrale vraag: wat moeten we onze jongeren op school minimaal aanleren zodat zij kunnen meedraaien in het huidige en toekomstige Vlaanderen - en bij uitbreiding de wereld, schrijft N-VA parlementslid Koen Daniëls in een opinie voor HLN.

Als parlementslid en lid van de commissie Onderwijs ben ik het wel gewoon dat er allerlei ballonnetjes worden opgelaten over wat allemaal aan bod moet komen in onze scholen. Ik neem die steeds ernstig. En in alle eerlijkheid: ik heb tot op heden nauwelijks voorstellen gehoord die ik niet zinvol vond. Alleen: de tijd is beperkt, tenzij we terug les geven op woensdagnamiddag en zaterdag. Als je dus extra inhoud of extra vakken wil, dan moet je andere inhouden schrappen. En daarvoor ben ik geen vragende partij. Moet dan lichamelijke opvoeding of Engels wijken voor Arabisch? Lees ook "Arabisch verdient een plaats in het onderwijs" Daarom moeten we net inzetten op Nederlands. We moeten daar voldoende tijd aan besteden - wellicht meer dan nu. Niet alleen op school is Nederlands belangrijk. Wat de kansen voor deze kinderen verhoogt, is dat hun ouders ook Nederlands leren en spreken. Nederlandse radio en TV aan bod laten komen. Hun toekomstig ligt immers in Vlaanderen. Koen Daniëls

Maar Arabisch -als moedertaal- aanleren is voor mij zeer duidelijk geen taak voor de school. Laat ons alstublieft het Nederlands centraal zetten. Het Nederlands is dé taal waarmee je in Vlaanderen vooruit komt. Dag na dag wordt dit aangetoond: de kans op een diploma verhoogt, de kans dat je werk vindt wordt groter, ... als je het Nederlands beheerst. Het Nederlands is ook de taal waarin je met de overheid communiceert. We stellen vast dat kinderen die thuis geen Nederlands spreken, het moeilijk hebben op school. Een valse start op school kan een hele loopbaan op school en op de arbeidsmarkt hypothekeren.

Daarom moeten we net inzetten op Nederlands. We moeten daar voldoende tijd aan besteden - wellicht meer dan nu. Niet alleen op school is Nederlands belangrijk. Wat de kansen voor deze kinderen verhoogt, is dat hun ouders ook Nederlands leren en spreken. Nederlandse radio en TV aan bod laten komen. Hun toekomstig ligt immers in Vlaanderen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we in het Vlaanderen van de toekomst een aparte gemeenschap laten ontstaan - laat staan creëren - waar het Arabisch de taal is waarin alles gebeurt.





Moderne vreemde talen Alleen Nederlands? Neen. Om onze kinderen voor te bereiden op Vlaanderen in de wereld, moeten we uiteraard ook voorzien in moderne vreemde talen zoals Engels, Frans en Duits. De talen van onze voornaamste buurlanden, maar ook talen die internationaal een belangrijke rol spelen. Ook in de moderne Arabische wereld wordt Engels gebruikt in internationale contacten.