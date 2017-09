Groot aantal "spijbelende" kleuters: dit zijn de oorzaken

lva

23/09/17 - 00u17 Bron: Belga

© Thinkstock.

Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben gisteren twee studies voorgesteld die pijnpunten blootleggen bij kleuters uit kansengroepen die voor het eerst naar school gaan. "We zetten al 10 jaar in op hogere kleuterparticipatie en politici kiezen om kindergeld te koppelen aan de voorwaarde om het kind naar school te sturen", zegt professor Michel Vandenbroeck. Die heeft met collega Piet Van Avermaet vooral bestudeerd waarom die kinderen vaker afwezig zijn en of het onderwijs wel is aangepast aan bepaalde kansengroepen. De onderzoekers lanceren een oproep naar Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits. "Je kan moeilijk eisen dat er sancties volgen als je niet kan garanderen dat het onderwijs die kleuters wel vooruit helpt."

In Vlaanderen zijn er kleuters die in de klas tot 30 procent meer afwezig zijn dan anderen. Dat kan voor problemen zorgen, want zowat 1.400 Vlaamse kinderen komen niet aan de verplichte 250 halve dagen en scholen kunnen die later weigeren. De onderzoekers willen de onderliggende oorzaken daarom in kaart brengen.



Twijfel bij ouders over zorgtaken

Bij de eerste studie werd een 66-tal ouders met een migratieachtergrond ondervraagd in focusgroepen, daaruit bleek vooral dat die ouders onderwijs erg belangrijk vinden. "Maar de vraag die ze zich wel stellen is: zorgen ze goed voor mijn kinderen? Ze vinden die drempel naar de school niet vanzelfsprekend. Uit andere gesprekken blijkt dan weer dat directie en leerkrachten het aspect zorg en leren nog te vaak van mekaar loskoppelen. Alsof de poep en het hoofd niet aan hetzelfde kind zitten."



Veel scholen vrezen dat zorgtaken de ruimte voor onderwijs hypothekeren, maar dat spreekt Vandenbroeck tegen. "We willen dat kinderen van tweeënhalf jaar oud naar school gaan, maar de school is niet aangepast aan kinderen die nog niet zindelijk zijn of middagdutjes nodig hebben. Kinderen moeten schoolrijp zijn, maar de school moet ook kindrijp zijn."



Niet voldoende aandacht voor taalontwikkeling

In een tweede onderzoek werd het gedrag van 8 kleuters uit kansengroepen opgenomen. De 100 uur video-opnames zijn tot in detail bestudeerd. "We zien dat er weinig gedaan wordt aan de taalontwikkeling van kinderen uit kansengroepen. Die spenderen een derde van de tijd op school al wachtend, zonder te spreken. Indien er gesproken wordt, gaat het om berispingen of andere instructies. Eénrichtingsverkeer dus, die de ontwikkeling van die kinderen niet helpt."



De onderzoekers doen een oproep aan onderwijzers en beleidsmakers om ook zorg te steken in naschoolse opvang en middagpauzes, momenten die voor de kleuters erg belangrijk zijn. "Op die momenten zou er meer gesproken moeten worden, daar zit nog veel potentieel. Ze gaan nu verloren en leiden tot stress, hoewel het leuke, ontspannende momenten zouden kunnen zijn", aldus Van Avermaet



Aan het congres in Gent namen zowat 300 mensen deel: kleuteronderwijzers, mensen uit de lerarenopleiding en lokale beleidsmensen.