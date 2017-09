Tweede poging stemronde acht UGent levert wéér geen winnaar op. Uitdagersduo trekt kandidatuur in

Bewerkt door: ADN

22/09/17 - 15u01 Bron: Belga

Rik Van De Walle en Mieke Van Herreweghe (links) en het duo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets. © RV/Geert De Soete, James Arthur.

De achtste stemronde - poging twee - in de rectorverkiezingen aan de UGent heeft opnieuw geen winnaar opgeleverd. Uitdagersduo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets gooit de handdoek in de ring en trekt hun kandidatuur voor de rectorverkiezingen in. "We hebben met opgeheven hoofd een positieve campagne gevoerd", meldt Raeymaeckers aan Belga. "Maar het is wat het is."