"Arabisch verdient een plaats in het onderwijs"

22/09/17 - 10u23 Bron: De Standaard

"Arabisch aanbieden in ons onderwijs zou een grote maatschappelijke relevantie hebben." Dat zegt Mohamed Ikoubaân - de directeur van het Moussem Nomadisch Kunstencentrum - in een opiniestuk in de krant De Standaard. Het zou volgens hem helpen "om de Arabische cultuur beter te begrijpen en de rijkdom en schoonheid van de taal te ontdekken, los van reducerende religieuze interpretaties."

"Het is vanzelfsprekend dat in een land een gemeenschappelijke taal of talen nodig zijn om met elkaar te kunnen communiceren en samenleven", gaat hij verder. "Maar niets belet ons om ook de talen van de nieuwkomers te waarderen en een plaats te geven."



Volgens Ikoubaân is taal echter een ideologie geworden in Vlaanderen. "Sommige politici reageren hysterisch bij elk voorstel of idee om deze taal, ondertussen de op drie na meest gesproken taal in Brussel, te erkennen of te onderwijzen in onze scholen." Lees ook Nu ook niet-katholieke leerkrachten welkom in katholiek basisonderwijs, want Vlaanderen is een "regenboogland"

