Nu ook niet-katholieke leerkrachten welkom in katholiek basisonderwijs, want Vlaanderen is een "regenboogland"

21/09/17 - 16u59 Bron: Belga

Bisschop Johan Bonny © belga.

Ook ongedoopte of andersgelovige leerkrachten zijn welkom in het katholieke basisonderwijs, maar ze mogen het vak godsdienst niet onderwijzen. Dat heeft Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent voor het onderwijs, vannamiddag gezegd tijdens de persvoorstelling van een nieuwe brochure over het vak rooms-katholieke godsdienst. De aanpassing is nodig omdat het katholieke basisonderwijs in bepaalde grootstedelijke regio's niet meer aan de noodzakelijke aantallen leerkrachten komt.

In het katholieke basisonderwijs is het normaal gezien de klasleerkracht die het vak godsdienst onderricht. Daarvoor moet die echter wel gedoopt zijn of opgenomen in de katholieke Kerk, de noodzakelijke diploma's hebben en de leerplannen volgen.



Voortaan zijn in het katholieke basisonderwijs ook ongelovige leerkrachten of leerkrachten met een andere religie welkom. "Kunnen die mensen godsdienstles geven? Neen", aldus Bonny. Om dat probleem op te lossen zal er volgens de bisschop in team gewerkt en gedeeld lesgegeven moeten worden. De school in kwestie zal moeten oordelen wat de beste optie is. De bisschop benadrukt wel dat dit soort modellen zeker niet in heel Vlaanderen nodig is. Lees ook Waalse leerlingen kiezen steeds minder voor Nederlands als eerste keuzetaal

