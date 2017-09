"Eén op de drie professoren moet een vrouw zijn": VUB werkt met quotum voor vrouwelijke professoren

Door: redactie

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaat werken met een quotum voor vrouwelijke professoren. Dat stelt rector Caroline Pauwels in een interview met het weekblad Knack.

"Op vlak van gendergelijkheid doet de VUB het beter dan de andere universiteiten: 28 procent van onze professoren is vrouw", zegt de VUB-rector. "Alleen slagen we er maar niet in om dat cijfer tot 33 procent op te trekken. Daarom hebben we nu besloten om van dat streven een verplichting te maken: 1 op de 3 professoren moet een vrouw zijn. Voor mij was dat een heel moeilijke beslissing. Maar blijkbaar zijn quota de enige manier."



Professoren van vreemde origine

Volgens Pauwels is het nog veel te vroeg om een quotum in te voeren voor professoren van vreemde origine. "Om te beginnen zijn er nog niet genoeg allochtone doctorandi. Ik wil eerst nagaan welke hindernissen zij nu ervaren en waarom er niet vanzelf aan academici van vreemde origine wordt gedacht als er functies vrijkomen. Dat automatisme moet trouwens niet alleen onze universiteit ontwikkelen. Ook de media, bijvoorbeeld, moeten hun netwerk dringend uitbreiden."



In het interview zegt ze nog dat 35 procent van de studenten aan de VUB buitenlandse roots heeft, bij 23 procent liggen die buiten Europa. "In onze aula's zitten al snel meer dan vijftig verschillende nationaliteiten. Dat is vooral een pluspunt: al die studenten van vreemde origine vormen een enorme bron van kennis. We zouden wel gek zijn om die niet te benutten."