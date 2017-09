VBO-topman breekt lans voor Engels in het hoger onderwijs: "De taalstrijd is voorbij"

KVE

19/09/17 - 20u09 Bron: Belga

Pieter Timmermans © belga.

Hogescholen en universiteiten moeten meer ruimte krijgen om enkel Engels te gebruiken in het onderwijs, als ze dat willen. Dat zegt VBO-topman Pieter Timmermans bij de opening van het academiejaar aan de Arteveldehogeschool in Gent, die in het teken staat van digitalisering. "De wetgeving is te streng. Vakken moeten in het Engels en het Nederlands gegeven worden. Studenten zullen keuzes maken en in de ene klas zullen veel studenten zitten, in de andere weinig. Dat is geen efficiënte inzet van middelen", zegt Timmermans. "Die regels moeten soepeler. De taalstrijd is echt verleden tijd", klonk het.