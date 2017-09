Derde poging: UGent kiest vandaag nieuw rectorsduo

KVDS

18/09/17 - 08u00 Bron: Belga

Rik Van De Walle en Mieke Van Herreweghe (links) en het duo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets. © RV/Geert De Soete, James Arthur.

Zo'n 47.000 leden van de Universiteit Gent stemmen vandaag voor een nieuwe rector. Zonet zijn de stembussen opengegaan. Twee eerdere stemcycli resulteerden eind juni niet in een winnaar omdat kandidaten een tweederdemeerderheid achter zich moesten scharen, zelfs als ze een meerderheid van de stemmen haalden.

Dat is bij de stemronde van vandaag ook zo. Maar als geen enkel duo een tweederdemeerderheid haalt, volgt een nieuwe stemronde waarbij een gewone meerderheid volstaat. Kiezers kunnen stemmen op Rik Van De Walle en Mieke Van Herreweghe, die eerder kandidaat waren, en het uitdagersduo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets.



Professor Rik Van de Walle is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Sinds 2014 leidt hij de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen. Zijn kandidaat-vicerector is Mieke Van Herreweghe, hoogleraar Engelse taalkunde.



Nieuw

Nieuw op de kieslijst is het duo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets. Raeymaeckers is sinds 2012 hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, vakgroep Communicatiewetenschappen. Kandidaat-vicerector De Baets is burgerlijk-werktuigkundig ingenieur en hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.