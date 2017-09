Waalse leerlingen kiezen steeds minder voor Nederlands als eerste keuzetaal

Door: redactie

18/09/17 - 06u29 Bron: Belga

© photo_news.

Leerlingen in Waalse middelbare scholen zijn minder en minder geïnteresseerd in het vak Nederlands. Iets minder dan de helft (49 procent) van de leerlingen koos in 2010 voor Nederlands als eerste keuzetaal. Dat cijfer is voor 2014 teruggevallen tot 46,9 procent, schrijft La Libre Belgique vandaag.