Jani heeft z'n eigen studierichting: atheneum organiseert opleiding 'Zo Man Zo Vrouw'

SABINE VERMEIREN

15/09/17 - 05u00

© Vijf.

Tot gisteren wist hij er zelfs niks van, maar Jani Kazaltzis heeft een eigen studierichting. Een school in Merksem organiseert een opleiding 'Zo man zo vrouw' en escorteert dit jaar vijftien leerlingen in de wondere wereld van de styling.

De populaire reeks die al tien seizoenen meegaat, krijgt nu dus ook een spin-off op de schoolbanken. De primeur is voor het Atheneum MXM in Merksem.



In het Atheneum zitten 440 leerlingen, verdeeld over aso- en tso-richtingen. Dat zijn de klassiekers. Latijn. Economie. Wetenschappen. Humane, sociale, technische, gezondheids- en welzijnswetenschappen. Vanaf de derde graad nemen ze daar MAX-modules bovenop. Dat zijn lespakketten van twee uur per week, afgestemd op wat de leerlingen interesseert. Wélke modules dat zijn, verschilt van jaar tot jaar. Leraars die een idee hebben, mogen dat voorstellen op een speciale MAX-modulenmarkt. Als er genoeg leerlingen te vinden zijn voor de module, zegt de school 'ja'. En zo kwam het dus dat vorig jaar, rond Pasen, vanuit onverwachte hoek een onverwacht voorstel kwam.



Lerares aardrijkskunde en Engels Nathalie Gorst had bij haar leerlingen een passie opgemerkt die ze ook zélf heeft: fashion. Ze zocht naar lesmateriaal, bedacht interessante invalshoeken en stapte daarmee naar de school. De MAX-module 'Zo man zo vrouw' was geboren.



