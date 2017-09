Steeds meer scholen bannen wc-rol om hygiënische redenen

BIEKE CORNILLIE EN SAM VANACKER

14/09/17 - 05u00

© Wannes Nimmegeers.

Gedaan met wc-rolletjes verzamelen voor uw knutselende kroost. Steeds meer kleuterklassen verbieden ze, omdat ze onhygiënisch zouden zijn. "Ergens hebben ze een punt. Maar bij mijn weten is er nooit een epidemie uitgebroken door besmette wc-papierrollen", zegt een expert.

© Wannes Nimmegeers.

Vlinders, octopussen, paddenstoelen: wie een kleuter in huis heeft, kent de veelzijdigheid van toiletrollen als knutselmateriaal. Veel kleuterjuffen vragen dan ook aan ouders om de kartonnen rolletjes niet in de papierbak te deponeren, maar ze te sparen en mee te brengen naar school. Generaties lang was dit de normaalste zaak van de wereld, maar nu vervangen almaar meer kleuterklassen ze door in tweeën geknipte keukenrollen. Omdat die een pak hygiënischer zouden zijn dan hun kleinere variant.



Zo bannen de drie kleuterscholen van Spes Nostra in Heule bij Kortrijk de wc-rolletjes al een paar jaar. "Niet dat het in ons reglement is opgenomen, maar de ouders weten intussen wel dat we de rollen niet aanvaarden", zegt directrice Mieke Blomme. "Wc-rolhouders zijn niet altijd afgesloten en iedereen weet ook dat kleine kinderen niet steeds even netjes zijn op het toilet. Voor alle zekerheid verkiezen wij dus keukenrollen."



