Technische richtingen in trek bij Vlaamse hogescholen

13/09/17 - 19u52 Bron: Belga

De zogeheten STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering and Mathematics) lijken in trek te zijn bij de generatiestudenten aan de Vlaamse hogescholen. Dat blijkt uit een rondvraag bij zes Vlaamse hogescholen, op basis van voorlopige inschrijvingscijfers voor de start van het nieuwe academiejaar. Vlaanderen probeert met het STEM-actieplan al enkele jaren om meer jongeren - en zeker meer meisjes - warm te maken voor wetenschap en techniek.

Volgens de Hogeschool Gent (HoGent) opent een diploma na een STEM-opleiding vaak de poort naar een knelpuntberoep. Woensdag ziet de hogeschool de STEM-opleidingen over de verschillende faculteiten heen goed tot heel goed scoren. Zo kiezen 5 procent meer generatiestudenten voor biomedische laboratoriumtechnologie, 9 procent meer voor elektromechanica en 48 procent meer voor chemie. Ook toegepaste informatica ziet een toename (+17 pct in Gent en +4 pct in Aalst).



Eenzelfde tendens stelt de Hogeschool PXL vast. Meer nieuwe studenten kiezen er voor elektromechanica (+31 procent), elektronica-ict (+7,5 pct) en toegepaste informatica (+6,88 pct).



Aan de West-Vlaamse hogeschool Howest doet de bacheloropleiding toegepaste informatica het goed. De Howest ziet een sterke stijging nieuwe inschrijvingen aan die opleiding.



Opleidingen zoals biotechniek (+7 pct) en industriële wetenschappen en technologie (+18 procent) doen het eveneens goed wat betreft inschrijvingen van generatiestudenten aan de hogeschool Vives. De Karel de Grote Hogeschool ziet dan ook weer meer generatiestudenten voor de opleiding biomedische laboratoriumtechnologie.



De Thomas More-hogeschool merkt nog op dat de lerarenopleidingen er goed stand houden. De hogeschool ziet een status quo in het aantal inschrijvingen voor kleuteronderwijs, 2 procent meer inschrijvingen voor het lager en 13 procent meer voor het secundair onderwijs. Ook de Karel de Grote-hogeschool noteert meer inschrijvingen voor het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs. Bij de andere hogescholen is er vooral sprake van een daling of een status quo.



De hogescholen merken nog op dat de inschrijvingen nog niet zijn afgelopen.