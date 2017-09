Grootste ondersteuningsnetwerk voor zwaar zorgbehoevende leerlingen gelanceerd

MV

13/09/17 - 17u59 Bron: Belga

In Leuven is het Ondersteuningsnetwerk Centrum voorgesteld, dat zwaar zorgbehoevende leerlingen en hun leerkrachten uit 315 scholen in het gewoon basis- en secundair onderwijs ondersteuning biedt. Aan het netwerk participeren scholen uit de verschillende netten verspreid over heel Vlaanderen en Brussel, met uitzondering van West-Vlaanderen. Het is het grootste in zijn soort en enige dat actief is in het volledige officiële onderwijs.