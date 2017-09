Helft kandidaten lerarenopleiding kent onvoldoende Frans

KVDS

Studenten die de lerarenopleiding lager onderwijs willen volgen, kennen vaak onvoldoende Frans. Dat blijkt uit de resultaten van de niet-bindende toelatingsproef van vorig jaar. De studenten scoren wel beter op Nederlands en wiskunde.

Bedoeling van de toelatingsproef is dat studenten inzicht krijgen in hun sterktes en werkpunten. De proef is niet-bindend, een student kan dus ook niet buizen. De feedback houdt studenten wel een spiegel voor en geeft hen de kans om ofwel zelfstandig ofwel binnen de lerarenopleiding bij te spijkeren waar nodig.

Voor 2017-2018 stond de niet-bindende toelatingsproef gepland na de paasvakantie. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de proef dus vóór de inschrijving afgelegd. Sinds april registreerden 7.605 geïnteresseerden, waarvan er 6.770 de proef volledig hebben afgerond.



Nut

Volgens minister Crevits tonen de resultaten alvast het nut van de proef. "Het houdt jongeren een spiegel voor en geeft hen feedback over hun motivatie en basisvaardigheden. Jongeren geven zelf aan dat ze het als zinvol ervaren. Met deze proef willen we de instroom versterken en de uitval in de lerarenopleiding beperken. Liever 80 inschrijvingen en 70 studenten die uiteindelijk leerkracht worden, dan 100 inschrijvingen en maar 50 die de eindmeet halen", aldus Crevits.