Onderwijspersoneel hoeft volgens OESO niet te klagen: "Vlaamse leraars goedbetaald voor weinig uren les"

INGRID DE VOS

13/09/17 - 05u00

© Photo News.

In een internationale vergelijking van de loonkost per leerling, eindigt Vlaanderen in de top 4 van duurste landen of regio's. Dat ligt volgens de OESO aan de goede lonen voor onze leerkrachten én het relatief kleine aantal uren dat ze voor de klas staan.