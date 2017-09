Steeds meer Vlamingen halen diploma secundair en hoger onderwijs

MV

12/09/17 - 13u56 Bron: Belga

© photo news.

Steeds meer Vlamingen hebben minstens een diploma secundair onderwijs. Meer en meer jongvolwassenen halen ook een diploma hoger onderwijs. Die hogere scholingsgraad verhoogt niet enkel de kans op werk, maar verkleint ook de kans op een depressie. Dat is één van de vaststellingen in het jaarlijkse OESO-rapport "Education at a Glance" dat dinsdag op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is voorgesteld door OESO-expert Dirk Van Damme.

Het OESO-rappport geeft elk jaar een gedetailleerd beeld van hoe het Belgische en/of het Vlaamse onderwijs (dat varieert per indicator) presteert ten opzichte van 35 OESO- en partnerlanden.



Uit de cijferbundel van ruim 450 pagina's blijkt onder meer dat steeds meer jongeren een diploma secundair behalen. In 2000 ging het nog om 76 procent, in 2016 is dat aantal gestegen naar 86 procent. Bovendien haalt 73 procent van de jongeren zijn diploma in zes jaar tijd en 88 procent in acht jaar. "Dat is een zeer hoge score", aldus Dirk Van Damme. De impact van de sociale achtergrond blijft wel hoog. Zo liggen de scores van leerlingen met laaggechoolde ouders of met een migratie-achtergrond lager.



Verder blijkt dat steeds meer jongvolwassenen een diploma hoger onderwijs halen. Dat percentage ging van 36 procent in 2000 naar 45 procent in 2016. Dat diploma blijft ook een belangrijke sleutel tot werk. Bovendien verkleint zo'n diploma de kans op een depressie, zo blijkt uit de OESO-cijfers. "Wie geen diploma secundair onderwijs heeft, maakt 17 à 18 procent kans op een depressie, bij hooggeschoolden zakt dat naar 4 procent", aldus Van Damme.



STEM

Minder goed scoren België (en ook Vlaanderen) als het gaat om STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Amper 19 procent van de nieuwe studenten kiest voor STEM, terwijl het OESO-gemiddelde daar op een kwart ligt. Bovendien blijft er ook een groot genderonevenwicht, want amper 22 procent van de ingeschreven studenten is vrouw.



Vlaanderen probeert met het STEM-actieplan al enkele jaren om meer jongeren - en zeker meer meisjes - warm te maken voor wetenschap en techniek. Volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits begint dat actieplan ook zijn vruchten af te werpen en kiezen steeds meer jongeren voor STEM-richtingen, maar is het wel zaak om de positieve trend in het ASO ook door te trekken naar het BSO.