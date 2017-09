"Onderwijs heeft geen getalm of gekibbel maar daadkracht nodig"

SVM

11/09/17 - 19u26 Bron: Belga

© Thinkstock.

Met vijf prioriteiten voor het onderwijs wil de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka sterke bruggen maken tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. "De ministers moeten snel werk maken van de hervorming van het secundair onderwijs, het duaal leren en de nieuwe eindtermen. Geen getalm, gekibbel of oeverloos overleg, maar beslissings- en daadkracht", zei Voka-voorzitter Paul Kumpen vanavond bij de Voka Rentree, het jaarlijkse startevent.

Voka vraagt daadkracht van de Vlaamse regering om die brug te maken met de arbeidsmarkt. Want die blijft naast mobiliteit een probleem voor de ondernemers, aldus Kumpen.



"Bruggen bouwen"

Het gekibbel over het onderwijs moet daarom stoppen. "De voorbije weken en dagen is het onderwijs niet uit de media weg te slaan, vaak met het nodige gekibbel en discussie. Maar dit helpt ons niet vooruit. We moeten daarentegen bruggen bouwen tussen iedereen die het goed meent met ons onderwijs", dixit Kumpen.



Zelf schuift de ondernemersorganisatie vijf aanbevelingen naar voren. Zo moet duaal leren -onderwijs deels op de werkvloer- "de norm worden, niet de uitzondering". Ook moet de inhoud van het onderwijs meer dynamisch worden om sneller te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.



Vaste benoeming naar prullenmand

Daarbij vraagt Voka "innovatieve scholen", die de nodige beleidsruimte moeten krijgen om te kunnen experimenteren met bijvoorbeeld leren op afstand. De organisatie ijvert voor "sterke leerkrachten en sterke directies" waarbij de vaste benoeming naar de prullenmand moet. Tot slot vraagt Voka een "doeltreffend onderwijslandschap" met een nieuw financieringsmodel.



Eind augustus was er heel wat te doen omtrent de eindtermen of de minimumdoelen die leerlingen moeten bereiken. Die eindtermen zijn aan vernieuwing toe. Het kwam daarbij tot een bitse discussie tussen Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, en de N-VA.