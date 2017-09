"Rokjes van meisjes zijn te kort": school en leerlingen in de clinch over Chiro-uniform

Door: Bart Kerckhoven

De directie besloot hen niet binnen te laten en dus hebben de leerlingen post gevat aan de schoolpoort. © Mozkito.

video Vijftig leerlingen van het Heilig Hart College in Halle protesteren vanochtend aan de schoolpoort tegen de nieuwe regels die de directie invoert rond het dragen van uniformen van jeugdbewegingen.

"We mogen enkel nog in ons uniform naar school tijdens de Dag van de Jeugdbeweging", vertelt een chirolid. "Maar tijdens leefweken of Christus Koning kan het niet meer. Ook de rokjes van de meisjes zouden te kort zijn. Enkel een short mogen ze dragen." Maar daar gaan de chiroleden niet mee akkoord en dus trokken verschillende leden vanochtend in uniform naar school. Onder hen ook minstens een scoutslid. De directie besloot hen niet binnen te laten en dus hebben de leerlingen post gevat aan de schoolpoort.



Dresscode

"Er is afgesproken dat leden van jeugdbewegingen op de Dag van de Jeugdbeweging hun uniform mogen dragen, maar daarbuiten geldt de gewone 'dresscode'", zegt directeur Dany Berckmans van het Heilig Hart College. "Dat is geen nieuwe regel maar het maakt voor de leerlingen wel duidelijk wat kan en niet kan. Een chirorokje kan inderdaad te kort zijn volgens die dresscode. Maar dat wordt op de Dag van de Jeugdbeweging getolereerd omdat het in een hele andere context moet gezien worden." De school is dan ook niet van plan om de regel aan te passen.