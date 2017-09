Volgend jaar al geen gesuikerde frisdranken meer op scholen door Europese maatregel

Bewerkt door: ib

Ten laatste tegen eind volgend jaar zal in geen enkele middelbare school nog suikerhoudende frisdrank worden verkocht. Dat belooft de Europese frisdrankensector, weten de kranten van Mediahuis. Ze pakt daarmee Vlaanderen in snelheid, want hier was het plan om pas tegen 2021 alles te bannen. "We kunnen alleen maar blij zijn", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).