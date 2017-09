Vlaamse uniefs, VRT en Knack werken samen aan "Universiteit van Vlaanderen"

MV

6/09/17

Samen met de VRT en Knack werken de Vlaamse universiteiten aan een project om wetenschap dichter bij de mensen te brengen. Met de "Universiteit van Vlaanderen" is het de bedoeling hoorcolleges van professoren op te nemen en online te verspreiden. Dat schrijft De Standaard en bevestigt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. "De gesprekken zitten in een gevorderd stadium", zegt Van Goethem. De hoop is nog dit academiejaar met het project te starten. De vijf Vlaamse universiteiten zitten mee aan tafel.