Elke leerling krijgt les over financiën en ondernemen

Door: redactie

6/09/17 - 04u45 Bron: Belga

© thinkstock.

Alle leerlingen zullen in de toekomst een basis economische en financiële vaardigheden aanleren op school. Dat blijkt alvast uit de voorlopige tekst over de nieuwe eindtermen die De Tijd kon inkijken.

Vlaamse parlementsleden van meerderheid en oppositie hebben een lijst opgesteld van veertien 'sleutelcompetenties' die de basis moeten vormen voor onderwijsexperts om de nieuwe eindtermen in het onderwijs te ontwikkelen.



Mediawijsheid en burgerschap

Die lijst bevat een aantal vaardigheden die momenteel enkel in de vakoverschrijdende eindtermen zitten en daardoor niet altijd veel aandacht krijgen in de klas. Mediawijsheid en burgerschap behoren tot die nieuwe vaardigheden, maar ook financiële geletterdheid.



Grote kloof

Uit eerder onderzoek blijkt dat er vandaag een grote kloof gaapt tussen de financiële kennis van Vlaamse leerlingen. Een kwart haalt het hoogste niveau, terwijl 12 procent zo slecht scoort dat ze niet op een volwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij.