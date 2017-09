Kleine 1.300 mensen mogen starten aan opleiding (tand)arts

MV

Dit jaar zijn 1.256 mensen geslaagd voor het toelatingsexamen voor de opleiding tot arts of tandarts, laat het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen dinsdag weten. Het slaagpercentage ligt daarmee op 19,9 procent, wat vergelijkbaar is met dat van andere jaren.

Het toelatingsexamen werd twee keer georganiseerd, begin juli en eind augustus. In totaal namen 6.323 mensen deel aan één of beide examenmomenten, waarvan 1.256 mensen slaagden. Dat levert een slaagpercentage op dat erg vergelijkbaar is met dat van een jaar eerder. "Vorig jaar was 19,3 procent geslaagd, en de resultaten liggen in de lijn van de voorbije vijf jaar", legt Jan Eggermont, de voorzitter van de examencommissie voor het toelatingsexamen arts en tandarts, uit.



Voorbereiding

Zo lag het slaagpercentage bij de referentiegroep (deelnemers die in het schooljaar 2016-2017 in het laatste jaar van het secundair onderwijs zaten) met 31,5 procent opnieuw een pak hoger dan het gemiddelde.



Dat valt onder meer te verklaren door het grote aantal deelnemers uit het vijfde jaar secundair onderwijs, dat zich niet goed voorbereidt. "Hoewel de examenvragen achteraf vrijgegeven worden, doen veel vijfdejaars toch al eens mee om de sfeer te ervaren. Het slaagpercentage onder deze groep is één procent of minder", aldus Eggermont.



Dit jaar namen 4.255 vrouwen en 2.068 mannen deel, waarvan er respectievelijk 761 en 495 slaagden. Dat wil zeggen dat het slaagpercentage bij de vrouwen (17,9 procent) lager lag dan dat bij de mannen (23,9 procent).



Vanaf volgend jaar zou gewerkt worden met een vergelijkend examen, waarbij het aantal studenten dat aan de opleiding arts of tandarts mag starten al op voorhand zou vastliggen. Het Vlaams Parlement moet dit echter nog goedkeuren.