Vier Belgische uniefs in top 200 van wereldranglijst beste universiteiten

Bewerkt door: ADN

5/09/17 - 15u04 Bron: Belga

De jaarlijkse wereldranglijst van het gespecialiseerde Londense magazine Times Higher Education wordt net als vorig jaar aangevoerd door de universiteit van Oxford. © thinkstock.

Vier Belgische universiteiten - KU Leuven, UGent, UCL en 'nieuwkomer' ULB - hebben een plaats veroverd in de top 200 van 2018 met beste universiteiten van de wereld.

De 14e editie van de jaarlijkse wereldranglijst van het gespecialiseerde Londense magazine Times Higher Education wordt net als vorig jaar aangevoerd door de universiteit van Oxford. Met Cambridge, vorig jaar de nummer 4, behaalt het Verenigd Koninkrijk ook het zilver. De derde plaats wordt gedeeld door de Amerikaanse uniefs California Institute of Technology en Stanford University.



Op basis van performantieindicatoren als onderwijs, research, wetenschappelijke citeringen en internationale outlook wordt een top 1.000 opgesteld met universiteiten uit 77 landen.



De KU Leuven is op rang 47 de hoogst geplaatste Belgische universiteit. Vorig jaar stond de Leuvense Alma Mater nog 40ste. De Universiteit Gent stijgt van plaats 118 naar 107. De UCL blijft op rang 129 nagenoeg stabiel en de ULB schuift op nummer 175 de top 200 binnen.



De Noord-Amerikaanse dominantie van de ranglijst blijft afnemen, aldus de opstellers. Voor het eerst in 13 jaar immers geen top 2 notering en tweevijfde van de Amerikaanse uniefs in de top 200 (29 van 62 instellingen) verliezen plaatsen. De opmars van Azië wordt een steeds grotere bedreiging voor de Europese positie in de ranglijst. Europa telt nog zeven instellingen in de top 30, terwijl Azië er drie heeft. Met twee universiteiten, Peking University (27) en Tsinghua University (29), overvleugelt China de Duitse topinstelling LMU München (34).



De rangschikking 2018 (positie vorig jaar): 1. (1) University of Oxford (G-B); 2. (4) University of Cambridge (G-B); 3. (2) California Institute of Technology (VSt); 3. (3) Stanford University (VSt); 5. (5) Massachusetts Institute of Technology (VSt); 6. (6) Harvard University (VSt); 7. (7) Princeton University (VSt); 8. (8) Imperial College London (G-B); 9. (10)University of Chicago (VSt); 10. (9) ETH Zurich (Zwi); 10. (13) University of Pennsylvania (VSt); ... 47. (40) KU Leuven; 107. (118) Universiteit Gent; 129. (128) Université Catholique de Louvain; 175. (201-205) Université Libre de Bruxelles.