Minister De Block weer heel even huisarts

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft vandaag op de Brugse campus van de hogeschool Howest een nieuw gebouw voor de opleiding Geneeskunde geopend en kroop daarvoor even terug in de rol van huisarts. Letterlijk, want het gaat om een simulatiecomplex waar situaties worden nagebootst.

Howest bouwde op de Brugse campus een klein ziekenhuis na met onder meer een afdeling pediatrie, een consultatieruimte en een afdeling intensieve zorg. Er is zelfs een thuissituatie nagebouwd, zodat studenten kunnen leren omgaan met huisbezoeken en patiënten in hun thuisomgeving. Studenten worden er ook gefilmd, zodat ze via de beelden kunnen geëvalueerd worden en zodat medestudenten kunnen leren uit de simulaties van anderen. Howest speelt met de bouw van de simulatieruimtes in op de vraag om de studenten veel meer te laten kennis maken met het beroep in een zo reëel mogelijke ruimte en situatie.



Het nieuwe complex was ook nodig nu de opleiding verlengd is van drie jaar tot vier jaar. Ruim 300 studenten, onder wie 50 eerstejaars, zullen van de nieuwe infrastructuur gebruik kunnen maken.



Meegaan met de tijd

Minister Maggie De Block opende het nieuwe simulatiegebouw en nam deel aan een van de oefeningen waarvoor ze even in de huid kroop van een huisarts. Op haar lijf geschreven, want de minister was jarenlang zelf huisarts.



"Opleidingen moeten mee evolueren met de vooruitgang in de geneeskunde, zoals digitalisering en technologische innovaties. Dat is zeker nodig door de verouderende bevolking, de stijging van de zorgnoden en de toename van het aantal chronisch zieken. Eén miljoen van de elf miljoen Belgen staan bij het Riziv bekend als chronisch zieken. Dat zorgt voor een grote economische kostprijs, voor zowel de patiënt als de maatschappij. Het is onze taak, vanuit het beleid, om dat betaalbaar te houden, dit op een kostenefficiënte manier, terwijl de patiënt centraal blijft staan", aldus minister De Block.