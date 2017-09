Slechts 30 van 160 leerlingen op school door Offerfeest

Door: Xavier Lenaers

1/09/17 - 15u59 Bron: Eigen berichtgeving

Van de 160 leerlingen daagden er een dertigtal op. © Mine Dalemans.

Waterschei Nico Nijs (50) van de vrije basisschool De Bladwijzer in Waterschei (Genk) had zich de eerste schooldag toch anders voorgesteld. Door het offerfeest daagden van de 160 leerlingen slechts een dertigtal op.

"Het voelt vreemd aan", zegt Nico op zijn eerste dag als directeur. "Ik sta hier in een bijna lege school vandaag. Maar met de weinige kinderen die er zijn, maken we er toch nog een gezellige eerste schooldag van."

De kersverse directeur stond erop om met elk ouderpaar en kind dat op school verscheen, persoonlijk kennis te maken.



Eén kleuter

Herlinde Coomans, kleuterjuf, zou vandaag normaal vijftien kindjes in haar klas verwelkomen. "James (3), een Pools jongetje, is de enige die is komen opdagen. Ik ben al 30 jaar kleuterjuf, maar nog nooit heb ik meegemaakt dat er zo weinig kinderen op school zijn. Maar we laten het niet aan ons hart komen. We bezorgen de kinderen een leuke dag en doen fijne spelletjes."

"Maandag, als alle kinderen naar school komen, doen we de start nog eens over", aldus nog directeur Nijs. "Dan is het de echte kennismakingsdag."