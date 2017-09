'Families', 'nesten' of 'trapklassen': steeds meer flexibele klassen (én minder zittenblijvers)

FT & IVDE

1/09/17 - 11u09

De eerste schooldag in Oedelem. © Photo News.

1 september Al zestig scholen in Vlaanderen laten het traditionele jaarklassensysteem met kinderen van één geboortejaar in dezelfde klas, los. Vooral basisscholen bekijken hoe ze zich anders kunnen organiseren. Onderwijsexpert Machteld Vandecandelaere (KUL): "We denken dat leerlingen die even oud zijn allemaal dezelfde leerbehoefte hebben. Maar dat blijkt steeds minder zo."

Flexibeler onderwijs. Het is vaak de oplossing voor leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen. "De verschillen binnen een leeftijdsgroep nemen alsmaar vaker toe. Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, stijgt enorm. We hebben veel meer aandacht voor leerproblemen. En door de toenemende migratie verschilt het leerniveau waarop leerlingen instromen", zegt Vandecandelaere.



Vooral in scholen met een toenemende diversiteit leidt dat tot problemen. Vandecandelaere ziet oplossingen. "Waarom een klas niet opengooien?" stelt ze voor. "Denk aan multileeftijdsklassen - klassen waar twee of drie geboortejaren samen zitten - of graadsklassen. Niet alle leerlingen zijn even sterk in rekenen of lezen." Leerlingen kunnen op maat 'bijgewerkt' worden. En, opvallende vaststelling van de onderwijsspecialist: "Zonder jaarklassen geen zittenblijvers."



Eén voorbeeld: het GO!-atheneum MXM in Merksem komt met leertrajecten op maat waardoor het aantal C-attesten teruggedrongen is van 24 procent naar slechts drie procent. Lees ook Waarom je een echte held moet zijn om in het onderwijs te staan

