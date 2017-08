"Meisje van 14 wordt uitgehuwelijkt, maar niemand doet iets?": Demir vaart heftig uit na artikel

FT

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) reageert met een heftige Facebookpost op een verhaald dat dinsdag in De Standaard stond. © Belga.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Zuhal Demir (N-VA), haalt in een post op Facebook stevig uit na een artikel dat ze dinsdag in De Standaard las. Een juf uit Vilvoorde getuigt daarin over hoe ze een 14-jarig meisje seksuele voorlichting geeft omdat ze binnenkort uitgehuwelijkt wordt. Niemand trok aan de alarmbel. "Ik ben geschokt", klinkt het.

Wat me nog het meest verontrust, is de vanzelfsprekendheid waarmee we dit als maatschappij aanvaarden Demir "Kunnen we het even niet over de hoofddoek hebben en wel over de blinddoek?" Het is ook de titel van Demirs Facebookpost waarin ze het heeft over de mentaliteit van 'de Belg'. "Het is alsof er twee maatstaven zijn voor gelijke rechten. Eén voor autochtonen en één voor de 'andere Belgen'", haalt ze uit. Demir zegt "geschokt en diep verontwaardigd" te zijn nadat ze het verhaal van een juf - naar aanleiding van de eerste schooldag morgen - in De Standaard las.



De vrouw die lesgeeft in het atheneum van Vilvoorde vertelt "dat het niet altijd makkelijk is om voor een klas te staan met leerlingen van allerlei achtergronden. Daar zijn vluchtelingen bij, mensen ook die het Nederlands niet als thuistaal hebben". "Wel boeiend", zegt ze daar nog over. De juf vertelt vervolgens hoe ze tijdens een summer academy van Teach For Belgium (een organisatie die jongeren met een leerachterstand begeleidt) geconfronteerd wordt met een wel erg nare ervaring. Een meisje van het derde jaar komt plots naar haar toe en vraagt om raad. "Ze werd uitgehuwelijkt en had nog geen seksuele voorlichting gehad. Ze vroeg me of ik het haar wilde uitleggen. Ik had gelukkig didactisch materiaal voor handen", meldt de betrokken leerkracht. Lees ook Op haar 15de uitgehuwelijkt aan slavenhandelaar: nieuw boek onthult wie vrouw was achter 's werelds bekendste glimlach

"Zuhal Demir wil scoren bij traditionele achterban van N-VA door Turkse nationaliteit op te geven"

Jeugdbescherming Demir maakt zich sterk dat dergelijk verhaal met in de hoofdrol een Vlaams meisje - ze noemt haar Ann-Sofie Peeters - nooit zo zou eindigen. "De juf zou niet toestaan dat de 14-jarige Ann-Sofie zou uitgehuwelijkt worden. Terecht. Ze zou er jeugdbescherming, politie en vertrouwenscentrum bijhalen. Alles om het kind te beschermen."



"Moedeloos" wordt de staatssecretaris er naar eigen zeggen van. "Maar eigenlijk verrast het me niet meer. Het is het zoveelste bewijs dat nieuwkomers in dit land niet als gelijken worden gezien, maar als mensen die door hun etnische of religieuze afkomst vooral gespaard moeten worden van kritiek om toch maar niet 'discriminerend' of 'racistisch' over te komen. Zelfs als wat ze doen of hen overkomt, clasht met mensenrechten die wij hier zo hoog in het vaandel dragen. [...] Wat me nog het meest verontrust, is de vanzelfsprekendheid waarmee we dit als maatschappij aanvaarden."