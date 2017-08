Wetenschapsrichtingen in secundair onderwijs in de lift

TT

Onderwijs Wetenschapsrichtingen in het secundair onderwijs zitten in de lift, en dat is mede te danken aan de vele initiatieven rond STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), zoals de Techniek Academie. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezegd tijdens een bezoek aan zo'n initiatief in Kortrijk, namelijk de Lego Education Lab.

Wetenschap en wiskunde nemen aan populariteit toe in het secundair onderwijs. In de tweede graad secundair onderwijs waren er in het schooljaar 2012-2013 18.794 leerlingen die kozen voor "Wetenschappen", voor komend jaar zijn dat er 20.714. In de derde graad is dat aantal over dezelfde periode aangedikt van 12.421 tot 14.239 leerlingen voor "Wetenschappen-Wiskunde". "Wetenschappen" en "Wetenschappen-Wiskunde" verstevigen daarmee hun koppositie in het lijstje van populaire studierichtingen.



Volgens de minister is dat onder meer te danken aan de verschillende STEM-initiatieven buiten de schooluren, zoals ze er woensdag eentje bezocht in Kortrijk. Ze ging een kijkje nemen in een STEM-kamp waar kinderen van 8 tot 14 jaar kunnen genieten van een kamp Techniek en Taal. Maar ook de Techniek Academies zitten in de lift. Enkele jaren geleden waren er nog maar dertien deelnemende gemeentes in West-Vlaanderen, nu zijn dat er al 73, waaronder alle West-Vlaamse gemeentes en enkele Oost-Vlaamse gemeentes, goed voor een bereik van 2.400 jongeren.



"Steeds meer jongeren kiezen bewust voor een STEM-richting in het onderwijs. Het beroepsonderwijs blijft een beetje achter en ook meisjes vinden nog moeilijk hun weg naar die richtingen. Nochtans is er in Vlaanderen een hoge vraag naar technisch geschoolden en zijn veel leerlingen snel werkzeker", aldus Crevits. Ook hogeschool Vives, die zijn schouders steekt onder tal van STEM-activiteiten, merkt een toenemende intersse in hun hogeschool. "Daar waar de meeste studiegebieden stabiel blijven bij de recente inschrijvingen merken we dat er een stijging is van 21 procent nieuwe studenten bij het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie, zelfs meisjes", stelt directeur Joris Hyndrickx.